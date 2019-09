Max Collini deride i Thegiornalisti: il video dell'esilarante presa in giro

Max Collini, noto ai seguaci della scena indipendente italiana per essere stato il cantante degli Offlaga Disco Pax, band scioltasi nel 2014 dopo la scomparsa del bassista Enrico Fontanelli, ha detto la sua sullo scioglimento dei Thegiornalisti prendendo in giro il trio guidato da Tommaso Paradiso. Lo ha fatto nello studio del programma televisivo di La7 "Propaganda live", condotto da Diego Bianchi, leggendo - a modo suo - il testo di "Completamente", la hit che nel 2016 rappresentò il primo tassello dell'ascesa al successo della band romana (ancor prima di "Pamplona", "Riccione", "Felicità puttana" e "Questa nostra stupida canzone d'amore").

"Ho visto i Thegiornalisti dal vivo nel 2011 durante il loro primissimo tour per il disco d'esordio intitolato molto umilmente 'Vol. 1' al circolo Arci Calamita di Cavriago", ha raccontato Collini, indossando una maglietta con la scritta "sono stato indie prima di te", "eravamo in 20, non 20mila. E nessuno avrebbe pronosticato i 50mila del Circo Massimo. Il loro singolo dell'epoca era 'Io non esisto': questo perché l'ego, a quei tempi, era ancora sotto controllo. Non solo in quella band".