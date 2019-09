Gentle Giant: esce il cofanetto 'Unburied Treasure'

La band prog rock britannica dei Gentle Giant si appresta a pubblicare – il 6 dicembre e solo in 2.000 copie – un box dal titolo “Unburied Treasure”, di ragguardevole impegno. E’ composto infatti da ben 30 dischi dove sono raccolte le 11 uscite in studio della band, oltre a 15 album live (sette dei quali mai pubblicati in precedenza) e due compilation di live/outtakes postume.

Il cofanetto include anche un libro di 136 pagine con copertina rigida, una foto della band firmata, repliche di articoli promozionali del passato, un libro di 96 pagine relativo ai tour e fotografie firmate di Derek Shulman, Ray Shulman, Gary Green, Kerry Minnear, John Weathers.

La copertina di “Unburied Treasure” è stata creata da Bob Venables e si basa sul design originale di George Underwood creato per il loro eponimo album d’esordio del 1970. Il box include anche le ristampe di due poster: il primo riguarda quella del loro primo show al Polytechnic di Portsmouth nel 1970, il secondo è la copertina dell’album “The Power And The Glory”.

'Unburied Treasure' box

Gentle Giant (1970)

Gentle Giant (1970) - Steve Wilson remix

Acquiring The Taste (1971)

Three Friends (1972)

Octopus (1972)

In A Glass House (1973)

The Power And The Glory (1974)

Free Hand (1975)

Interview (1976)

The Missing Piece (1977)

Playing The Fool (1977)

Giant For A Day! (1978)

Civilian (1980)

Pinewood Rehearsal 1977 (outtakes)

Winchester 1971

Essen 1972

New Orleans 1972 (feat. three previously unreleased BBC recordings)

Hollywood Bowl 1972

Vicenza 1973

Torino 1973

Munster 1974

St Gallen 1974

Cleveland Agora 1975

Basel 1975

Dusseldorf 1976 Part 1

Dusseldorf & Brussels 1976 Part 2

Munich 1976

Paris 1976

Chester 1977

Roxy 1980