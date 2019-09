Il Volo: esce il best "10 Years"

Il terzetto di Il Volo annuncia l’uscita per l’8 novembre del best of, "10 Years". Il progetto verrà pubblicato in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese.

Da oggi, 20 settembre, è disponibile per l'Italia in pre order su iTunes e Amazon in versione digitale "10 Years - The best of (iTunes Edition)" con 28 brani + digital booklet e in versione fisica "10 Years - The best of (Italian and International version)" con 19 brani.

Il prossimo 24 settembre Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si esibiranno alla Arena di Verona, dove saranno accompagnati dall'Orchestra di Verona Filarmonia Veneta e dalla band composta da Pierluigi Mingotti (basso), Andrea Morelli (chitarra), Giampiero Grani (piano) e Bruno Farinelli (batteria). Aprirà il concerto la pianista e compositrice Giuseppina Torre, ospite il violinista Alessandro Quarta.

Dal 3 ottobre Il Volo darà al via a un tour di sei date in America Latina e dal 1 febbraio del prossimo anno nel ‘North American Tour’.