Ora Wrongonyou scrive e canta in italiano

Wrongonyou inaugura una nuova fase del suo percorso artistico. Dopo aver di fatto chiuso un cerchio, prima dell'estate, con i singoli "Circles" e "A new life", il cantautore laziale - vero nome Marco Zitelli, classe 1990 - torna a proporsi al pubblico in una veste inedita, cimentandosi per la prima volta nella stesura dei pezzi in italiano. Il singolo che segna l'inizio del nuovo capitolo della sua carriera è "Mi sbaglio da un po'", disponibile da oggi, venerdì 20 settembre, una canzone scritta a quattro mani con Zibba e prodotta da Katoo: potete ascoltarla proprio qui sotto.

"A volte mettere da parte l’ego può solo che aiutare sia in una relazione ma anche nell'individualità di ciascuno: mettersi in discussione può solo che essere una svolta! All’interno del brano c’è uno special fatto con un coro gospel che in verità sono semplicemente io che ho sovrainciso 28 volte la mia voce e che dice “a volte è facile, a volte è difficile, ma io ancora credo in noi” . Mi sbaglio da un po’ è la prima canzone che ho scritto per questo disco ed è anche l’unica canzone che ho traslato dall’inglese all’italiano. Proprio per questo, ho voluto che fosse la prima ad inaugurare questo nuovo percorso!".

A proposito del brano, Wrongonyou dice:

"Mi sbaglio da un po'" è la prima di una serie di anteprime che sveleranno gradualmente questa nuova fase della carriera del cantautore, in attesa dell'album che uscirà a ottobre.