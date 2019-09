Leonard Cohen, esce il 22 novembre l'album di inediti postumo: ascolta il primo singolo

Uscirà il 22 novembre un album di inediti postumo di Leonard Cohen. Che ci fossero dei brani inediti registrati dal cantautore negli ultimi mesi della sua vita - prima della scomparsa avvenuta nel novembre del 2016 - lo aveva già anticipato qualche mese fa il figlio, Adam Cohen. Ora, però, arriva l'ufficialità, e insieme a questa tutti i dettagli relativi al disco.

Intitolato "Thanks for the memories", l'album conterrà una serie di canzoni rimaste incompiute durante le lavorazioni di "You want it darker", l'ultima fatica discografica di Leonard Cohen: le ha finalizzate suo figlio insieme al chitarrista spagnolo Javier Mas, collaboratore del cantautore negli ultimi anni. Alle registrazioni hanno partecipato anche - tra gli altri - Damien Rice, il bassista Richard Reed degli Arcade Fire, il chitarrista Bryce Dessner dei National, il compositore e pianista Dustin O'Halloran. Beck ha contribuito alla chitarra e all'arpa ebraica.

A proposito del progetto, Adam Cohen dice:

"Nel comporre e arrangiare la musica affinché si adattasse alle sue parole, abbiamo seguito la sua impronta musicale, tenendolo così con noi. Ciò che mi ha davvero commosso è stata la sorpresa di coloro che hanno ascoltato questo album, "Leonard è vivo!" hanno esclamato uno dopo l'altro".

Per stemperare l'attesa, è stata già pubblicata una canzone tratta dal disco, "The goal":

Questa la copertina di "Thanks for the memories" - più sotto la tracklist:

1. Happens to the Heart

2. Moving On

3. The Night of Santiago

4. Thanks for the Dance

5. It's Torn

6. The Goal

7. Puppets

8. The Hills

9. Listen to the Hummingbird