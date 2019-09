Chris Cornell, ascolta il debutto della figlia Toni

E' intitolato "Far Away Places" il brano che segna il debutto nel mondo della musica di Toni Cornell, figlia dello scomparso frontman di Soundgarden e Audioslave Chris Cornell: la canzone, prodotta dallo stesso Chris mentre era ancora in vita, è il tema principale dell'omonimo cortometraggio che sta venendo presentato in queste settimane in diversi festival internazionali. Il film parla di un ragazzo che da Los Angeles si reca ad Haiti per visitare suo cugino, scoprendo che il parente è vittima di abusi. Tutti i proventi dal botteghini fruttati dall'opera saranno devoluti alla New York Society for the Prevention of Cruelty to Children.

Il brano è stato scritto dalla stessa Toni, che ha compiuto quindici anni proprio in questi giorni: la ragazza dimostrò di avere talento, al microfono, già nel 2017, quando - a qualche mese dalla scomparsa del padre - si cimentò nella cover di "Hallelujah" (il brano di Leonard Cohen interpretato, tra gli altri, anche da Jeff Buckley) in memoria di suo padre e di Chester Bennington, il frontman dei Linkin Park anche lui scomparso qualche mese prima.

Lo scorso anno Toni ha duettato virtualmente col padre sulle note del classico di Prince reso celebre da Sinead O'Connor "Nothing Compares 2 U": il brano fu reso disponibile online proprio nel giorno della festa del papà.