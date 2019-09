Cesare Basile: esce l'album “Cummeddia”, poi il tour

A quasi tre anni di distanza dal precedente album "U Fujutu su nesci chi fa?", il cantautore catanese Cesare Basile torna con “Cummeddia”, in uscita il prossimo 11 ottobre. Anticipato dal primo singolo, con video, “Arvulu rossu”.

Dice dell’album Cesare Basile:

”Cummeddia in siciliano vuole dire cometa o aquilone. Il passaggio di una cometa è segno infausto, presagio di sventure pubbliche, monito divino, annuncio di peste. La peste stravolge le relazioni umane e determina un nuovo ordine basato sul sospetto, l'accusa, il controllo, la definizione di zone e confini invalicabili. L'ordine è lo stato d'assedio, l'emergenza continua in cui la sospensione delle libertà viene presentata come il prezzo necessario per la sopravvivenza della società. Radicalizzazione del tutti contro tutti per difenderci da tutti, infine da noi stessi. Separati dal mondo e dalle nostre creazioni quotidiane. La regola è la peste. Dopo averci accecato lo spirito ci strappa il cuore. Di fronte all'ordine della peste l'unico gesto è la rivolta, quando la cometa aquilone annuncia non il castigo ma un nuovo cominciamento”.

All’uscita del nuovo disco farà seguito un tour in cui Cesare Basile sarà supportato sul palco dai Caminanti. Collettivo composto da: Massimo Ferrarotto alle percussioni, Sara Ardizzoni alle chitarre elettriche, Vera Di Lecce al synth, percussioni e voce, Alice Ferrara percussioni, synth, voce e cori

Sul tour, che non sarà gestito da alcuna agenzia, Basile dichiara:

”Ho scelto di non affidarmi a un'agenzia e fare da me. Mi piacerebbe ripartire da relazioni in cui la musica non viene comprata né venduta ma proposta e suggerita, come quando si organizza un incontro fra persone che non si conoscono ma che si suppone abbiano cose da dirsi, relazioni dirette in cui nessuno si preoccupa di quanti saremo ma di cosa resterà dopo i saluti.”