'Masters Volume 2', ricordando Lucio Battisti: la testimonianza di Phil Palmer

Chitarrista britannico, nipote di Ray e Dave Davies dei Kinks, è uno dei turnisti e sessionmen più richiesti della scena internazionale. Ha suonato, in Italia, per Ivano Fossati, Renato Zero, Loredana Berté, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Claudio Baglioni, e anche per Lucio Battisti, nell’album “Una giornata uggiosa”. Ecco alcuni brani della sua testimonianza raccolta nel booklet originale di “Masters Volume 2”

“Mentre suonavamo, Lucio era seduto in un angolo dello studio e non comunicava molto, sembrava soddisfatto di ciò che stavamo facendo. Era molto tranquillo e silenzioso. Non ricordo molto più di questo… era bello lavorare con lui perché sembrava sapere esattamente cosa volesse”.

“Quello che mi ha sorpreso di più di lui è che avevo sempre la netta sensazione che musicalmente parlando avesse le idee chiare, sapesse dove voleva andare a parare. Preveniva sempre. Un vero intenditore di musica”.

“Geoff Westley, il produttore del disco, mi chiamò la domenica e mi chiese di andare in studio il giorno successivo. Per ‘Con il nastro rosa’ facemmo due o tre takes, e poi Geoff fece una post produzione dei miei tre assolo. E’ stata una performance molto spontanea”.

Testo a cura di Paolo Maiorino, estratto tratto da intervista con Phil Palmer.