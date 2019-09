Jimmy Page spiega perché i Led Zeppelin erano la migliore band del mondo

Il chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page è stato intervistato dalla rivista britannica Uncut e ha parlato, ca va sans dire, della sua leggendaria band, la cui ultima esibizione risale al 10 dicembre 2007 alla O2 Arena di Londra quando a sedersi dietro la batteria al posto del defunto John Bonham, fu il figlio Jason.

Ecco quanto dichiarato da Page:

"È davvero difficile dire qualcosa che possa non sembrare presuntuoso, ma, nel corso degli anni, molti altri musicisti mi hanno detto che pensavano che noi fossimo i migliori. Non sto parlando di dischi venduti o di numero di spettatori ai concerti, anche se penso che noi si possa tenere testa a chiunque. Ciò che intendo dire è: quando parli di una band come unità musicale collaborativa, noi eravamo i migliori. Non sto parlando di uno o due geniali autori e gli altri in coda. Io sto parlando di un gruppo di musicisti ognuno al vertice della propria arte. Nei Led Zeppelin, eravamo esattamente così."