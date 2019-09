Progressivamente Free Festival, a Roma 5 serate dedicate al prog

Si svolgerà a Roma, dal 25 settembre, il Progressivamente Free Festival, rassegna giunta alla 17° edizione e dedicata alla musica prog. Gli ospiti della rassegna diretta da Guido Bellachioma saranno Gianni Nocenzi, Arturo Stalteri, Reale Accademia di Musica, Semiramis, L’Uovo di Colombo, De Rossi & Bordini, Ellesmere, Laviàntica, Karmamoi, Sterbus. Giovedì 26, prima del concerto di Ellesmere e Laviàntica ci sarà la presentazione, ore 20:30 del monumentale libro Genesis – The Lamb, edito da Rizzoli per la collana Lizard. Ingresso gratuito, ogni gruppo ha 60 minuti a disposizione e non ci sono "headliner" per rimanere in sintonia con lo spirito “Free” della manifestazione.

L'edizione 2019, la diciassettisima, è dedicata a Demetrio Stratos a 40 anni dalla scomparsa (1945-1979) e a Giampiero Artegiani dei Semiramis (1955-2019). Il tutto si svolge dal 25 al 29 settembre al Planet Live Club in via del Commercio 36 a Roma, con Inizio concerti alle 21:15 e apertura porte ore 20:00

Info: 06 5747826

Ecco il programma completo:

Mercoledì 25

21:15 De Rossi & Bordini

Gianluca De Rossi: tastiere, voce – Carlo Bordini: batteria

22:30 L’Uovo di Colombo

Elio Volpini: chitarra, voce – Sabrina Scriva: basso – Lucrezio De Seta: batteria – Stefano Vicarelli: tastiere

Giovedì 26

20:30 Presentazione del libro Genesis – The Lamb (Rizzoli collana Lizard) con la presenza di Carlo Massarini, Marcello Cirese (uno dei più importanti collezionisti del mondo Genesis) e Simone Romani (direttore della collana Lizard)



21:15 Laviàntica

Luciano Stendardi: tastiere – Paolo Musolino: tastiere, chitarra acustica – Marco Palma: chitarra elettrica – Paolo Perilli: basso – Daniele Sorrenti: flauto, Minimoog – Roberto Rossi: batteria

22:30 Ellesmere

Roberto Vitelli: basso – Paolo Carnelli: tastiere – Fabio Bonuglia: tastiere – Giacomo Anselmi: chitarra – Daniele Pomo: batteria, percussioni, voce – Giorgio Pizzala: voce



Venerdì 27 Piano Night

21:15 Arturo Stalteri

pianoforte Bösendorfer Grand Piano 200



22:30 Gianni Nocenzi

pianoforte Bösendorfer Grand Piano 200

Sabato 28

21:15 Sterbus

Emanuele Sterbini: chitarra acustica, voce – Dominique D’Avanzo: voce, flauto traverso, clarinetto – Riccardo Piergiovanni – pianoforte, harpsichord – Carlo Schneider: sax alto

22:30 Semiramis

Vito Ardito: voce – Paolo Faenza: batteria – Ivo Mileto: basso – Daniele Sorrenti: tastiere – Emanuele Barco: chitarre – Rino Amato: tastiere

Domenica 29

21:15 Karmamoi

Daniele Giovannoni: batteria, tastiere – Alex Massari: chitarra – Alessandro Cefalì: basso – Sara Rinaldi: voce solista

22:30 Reale Accademia di Musica

Pericle Sponzilli: chitarra – Fabio Liberatori: tastiere – Erika Savastani: voce – Andy Bartolucci: batteria – Fabio Fraschini: basso