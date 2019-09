Vasco Rossi, i concerti del 2020: oltre Firenze anche Imola?

L'itinerario del tour di Vasco Rossi per l'estate 2020 comincia pian piano a prendere forma. Almeno a livello di indiscrezioni, dal momento che le date e le città in cui il rocker di Zocca si esibirà insieme alla sua band non sono state ancora ufficializzate. "Farò dei festival rock", ha annunciato pochi giorni fa Rossi, prima di svelare che una delle manifestazioni che ospiterà il tour 2020 sarà il Firenze Rocks. Ma non ci sarà chiaramente solo Firenze tra le città comprese nel calendario della tournée: secondo alcune anticipazioni Vasco potrebbe tornare ad esibirsi anche a Imola, sul palco dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dove manca dal 2005 e dove nel 1998 tenne uno dei concerti che i fan considerano gli snodi principali della sua storia sui palchi, al pari del debutto a San Siro del 1990 e all'evento del 2017 di fronte agli oltre 200mila di Modena Park). Lo riferisce il Resto del Carlino, ricordando però che già nel 2018 si era parlato di un concerto di Rossi all'Autodromo (per il ventennale dello show del 1998), ma poi non se ne fece nulla.