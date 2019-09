Gemitaiz & MadMan, anticipazione del tour per in piazza a Milano

Gemitaiz & Madman pubblicheranno il 20 settembre l’album "Scatola nera", e saranno in concerto nel 2020 per due date nei palazzetti, prodotte da Magellano Concerti: il 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Mi).

Il duo di "Veleno 7" offrirà però un'anticipazione live la prossima settimana: si esibirà il 26 settembre per Apple Music Live - la serie di performance organizzate dalla piattaforma di streaming in Piazza Liberty, presso l'Apple Store in centro a Milano.

La performance di Gemitaiz & MadMan sarà successivamente resa disponibile in esclusiva su Apple Music, come quelle dei passati mesi: Marco Mengoni, Gazzelle, Daniele Silvestri e Piano City.

La performance è gratuita: è possibile registrarsi per i biglietti gratuiti fino al 20 settembre 2019 alle 10:00 a questo indirizzo