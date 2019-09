Queen: in Giappone un'opera teatrale di genere kabuki approvata dalla band

Debutterà il prossimo mese in Giappone un'opera teatrale di genere kabuki - un tipo di rappresentazione drammatica propria della cultura giapponese - ispirata a "A night at the opera", il quarto album in studio dei Queen, uscito nel 1975 e contenente la hit "Bohemian Rhapsody". Il progetto è stato approvato dalla leggendaria rock band britannica: "È bello entrare a far parte della cultura giapponese dopo tutti questi anni. Quest'opera è destinata a segnare l'inizio di una nuova era della storia del teatro", commenta il chitarrista Brian May, che dopo la scomparsa di Freddie Mercury è di fatto diventato il leader del gruppo.

Intitolata "Q: a night at the kabuki", l'opera andrà in scena nei teatri di Tokyo, Osaka e Kitakyushu" e farà rivivere sui palchi le canzoni contenute all'interno del disco dei Queen. Il regista che ha curato il progetto è Hideki Noda, membro di una compagnia indipendente, che ha ammesso di aver preso ispirazione dal successo del film "Bohemian Rhapsody" (in Giappone il film ha fatto registrare importanti record al botteghino, superando i 10 milioni di biglietti venduti per un totale di più di 12 miliardi di yen - circa 110 milioni di euro).

La trama è in parte ispirata a quella di "Romeo e Giulietta" di Shakespeare, solo che il finale viene reimmaginato: cosa sarebbe successo se i due amanti fossero entrambi sopravvissuti? Il debutto è fissato per il prossimo 8 ottobre al Metropolitan Theatre di Tokyo.