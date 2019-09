Brunori Sas, "Al di là dell'amore": l'ascolto del nuovo singolo

"Ma questi vogliono solo urlare / alzare le casse e fare rumore / fuori dal torto e dalla ragione / branco di cani senza padrone": il nuovo singolo di Brunori Sas, disponibile da oggi, giovedì 19 settembre, è un inno su quant'è difficile restare coerenti, puliti nelle intenzioni e fedeli "alla linea" ("la linea qual è?") in un mondo in cui tutti parlano a voce alta e sono convinti di avere la verità in tasca. Scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino, "Al di là dell'amore" segna il ritorno in grande stile di Brunori Sas sulle scene discografiche a distanza di quasi tre anni dall'ultimo album "A casa tutto bene", che grazie a brani come "La verità", "Canzone contro la paura" e "L'uomo nero" aveva consacrato il cantautore calabrese come uno degli artisti di punta del cantautorato italiano contemporaneo.

Brunori torna per confermarsi. E per fare il salto: arrivare ad un pubblico più ampio (non a caso ha annunciato che il tour legato al nuovo disco lo vedrà esibirsi per la prima volta in carriera nei palasport, a dieci anni di distanza dal suo esordio discografico ufficiale). Ma senza snaturarsi, come testimonia questa nuova canzone. Se le atmosfere sembrano più aggressive e radiofoniche rispetto a quanto proposto dal cantautore calabrese fino ad oggi (la produzione è curata insieme a Taketo Gohara, che ha aiutato Brunori a dare un suono granitico e potente al pezzo, tra Ivan Graziani e il Battisti degli anni '80), nel testo non rinuncia alla forza delle parole.

In tre minuti e mezzo si alternano stati d'animo diversi. Disincanto, sarcasmo, amarezza ("E fanno finta di non vedere che si tratta di uomini / di donne e di uomini"), rimpianto, ma anche fiducia: "Vedrai che andrà bene / Andrà tutto bene / tu devi solo metterti a camminare / e raggiungere la cima di montagne nuove", canta Brunori nel ritornello, che è un invito a lavorare anzitutto su sé stessi, per non perdere la strada, quasi riprendendo l'incipit di "La verità" ("Te ne sei accorto, sì / che parti per scalare le montagne / e poi ti fermi al primo ristorante / e non ci pensi più").

Il tour di Brunori Sas nei palasport partirà il 3 marzo dal PalaInvent di Jesolo e chiuderà il 5 aprile al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Questo il calendario completo:

3 marzo 2020 - Jesolo (VE) @ PalaInvent

7 marzo 2020 - Torino @ Pala Alpitour

13 marzo 2020 - Assago (MI) @ Mediolanum Forum

15 marzo 2020 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

21 marzo 20202 - Firenze @ Mandela Forum

24 marzo 2020 - Ancona @ PalaPrometeo

27 marzo 2020 - Roma @ Palazzo Dello Sport

28 marzo 2020 - Napoli @ PalaPartenope

3 aprile 2020 - Bari @ PalaFlorio

5 aprile 2020 - Reggio Calabria @ PalaCalafiore