Tool: "Abbiamo tonnellate di materiale per il prossimo album"

13 anni di attesa per "Fear inoculum". Ma i fan della band capitanata da Maynard James Keenan potrebbero dover attendere molto meno per un nuovo album dei Tool.

Il batterista Danny Carey ha raccontato a Metal Hammer che la band ha "tonnellate di materiale".

La mia speranza è di andare e fare un altro disco. Non ci vorranno 12 anni. Se succede , probabilmente sarò così vecchio che non potrò più tenere in mano le mie bacchette... Ma la mia speranza è che faremo un altro disco e continueremo ad andare avanti .

Gli anni in effetti sono 13: "10.000 Days" è del maggio 2006. E ci vorrà comunque del tempo: "È difficile da dire quando succederà, comunque. Immagino che andremo in tournée per almeno due o tre anni. È quello che abbiamo fatto in ogni album, e quindi credo che vedremo come saremo messi, dopo".