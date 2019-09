Sanremo 2020: presentazione dei "big" il 6 gennaio

Dopo l'annuncio ufficiale del regolamento della sezione "Giovani" - nuove indiscrezioni sulle modalità del prossimo Festival di Sanremo, in svolgimento dal prossimo 4 febbraio.

Secondo quanto riporta AllMusicItalia (espandendo quanto riportato dal sito DavideMaggio), nei giovani torneranno le elimininazioni. Non solo, quindi, faranno gara a parte come negli anni precedenti al 2019, ma tornerà un meccanismo molto simile: si esibiranno 4 per serata nelle prime due serate, con 2 eliminati per sera - i "sopravvissuti" prenderanno parte anche alla serata del giovedì, quella tributo al Festival di Sanremo.

Altra indiscrezione è che per i nomi dei 20 "Big" bisognerà attendere fino a gennaio. Dal 2015 vengono annunciati a dicembre, in diretta su Rai1 durante la finale dei giovani (che quest'anno si svolge il 17). Secondo le indiscrezioni confermate da AllMusicItalia l'annuncio slitterebbe al 6 gennaio, durante "I soliti ignoti" di Amadeus.