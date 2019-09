Thegiornalisti, l'avvocato nega le dichiarazioni a lui attribuite

Relativamente alle dichiarazioni a lui attribuite da alcune testate relativamente a quelle che saranno le prossime mosse del chitarrista Marco Rissa e del batterista Marco Primavera dei Thegiornalisti dopo l'addio di Tommaso Paradiso alla band, e al nome dell'eventuale sostituto del cantante, l'avvocato Giuseppe Cavallaro fa sapere:

"In merito ai vostri virgolettati sui vostri articoli nego tutto quanto detto, citato e virgolettato da voi in merito agli articoli sui Thegiornalisti. Si chiede l'immediata cancellazione delle vostre mendaci dichiarazioni mai dette dal sottoscritto in nessuna sede né tantomeno in presenza di vostri giornalisti. Non avete alcun diritto di pubblicare dichiarazioni non vere né tantomeno di attribuirmi qualifiche non di mia competenza quale 'manager'. Tali dichiarazioni devono essere immediatamente cancellate, in difetto agirò presso le dovute sedi al fine di porre fine a questo abuso".