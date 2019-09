De Gregori: il fascino dell’imperfezione di Rimmel

L’album che ha reso popolare Francesco De Gregori, Rimmel del 1975, fu inciso su un registratore a 4 piste, una tecnologia già allora superata.

«Quel registratore a 4 piste fu trasformato in un 8 piste grazie a qualche strano marchingegno», ricorda De Gregori, che ha vissuto in prima persona l’evoluzione tecnologica delle sale di incisione, fra cui il passaggio, anni dopo, dalla tecnologia analogica a quella digitale, dalla registrazione su nastro a quella su file.

«Oggi, grazie a Pro Tools, puoi registrare un numero infinito di piste e hai sistemi di controllo e aggiustamento delle tracce che ti consentono di correggere e rifare le cose in continuazione, il che non è proprio sano», spiega, perché anche l’imperfezione ha un suo fascino.

«Produttore e fonico ti dicono: “Senti che il basso è leggermente spostato? Ora lo rimettiamo a posto”. Quando cominci a rimettere tutto a posto, però, non ti fermi più. Con il risultato che la musica che ottieni ti sembra giusta in quel momento, ma quando la riascolti dopo un anno capisci che non ha niente a che fare con i dischi che hai amato».

[di Claudio Todesco – articolo integrale pubblicato su Vinyl n.10]