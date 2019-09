Magellano Concerti presenta: Gemitaiz & Madman

Sono la coppia di fatto del rap, lavorano assieme da 8 anni, con canzoni e album: è appena uscito "Scatola nera" e, soprattutto, Gemitaiz & MadMan saranno i protagonisti di due live nei palasport più importanti d'Itailia, prodotti da Magellano Concerti: il 10 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 marzo al Mediolanum Forum di Milano.

Ripercorriamo la loro storia tra biografie, album e intervista.

LE BIOGRAFIE

Gemitaiz è il nome del romano Davide De Luca, che inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica rap attorno agli anni 2000. Partecipa a vari progetti ed esibizioni nell'underground emergente romano fino all'incontro nel 2005 con CaneSecco che lo inserisce nell'Xtreme Team, con il quale dal 2007 al 2009 pubblica tre album. Nel 2010 escono i primi due volumi della serie street album solisti di Gemitaiz, intitolati "Quelli che vi consiglio".

MadMan è invece il nome d'arte di ​Pietrofrancesco Botugno, rapper pugliese classe 1988 e attivo dal 2006. Nel 2007 autoproduce il suo primo Mixtape chiamato "Riscatto" e successivamente pubblica un'altra demo autoprodotta dal nome "Prequel". L’anno successivo è la volta di un altro mixtape intitolato "R.I.P". e nel 2010 pubblica il suo primo vero e proprio album dal titolo "Escape from Heart", uscito in freedownload attraverso l'etichetta Honiro Label.

Gemitaiz e MadMan iniziano a collaborare con il mixtape “Haterproof” nel 2011, a cui fa seguito nel 2012 “Detto, Fatto.” il primo lavoro ufficiale in studio di Gemitaiz & MadMan, a cui seguirà “Kepler” nel 2014. I due continuano a collaborare anche nei rispettivi dischi solisti fino a questo nuovo album, "Scatola nera" (2019), anticipato dal singolo “Veleno 7”, che lo scorso mese di giugno ha segnato il record nazionale di 1.824.280 stream in ventiquattro ore su Spotify.

L'ALBUM

"Scatola nera" è uscito il 20 settembre ed è il punto di arrivo di una lunga collaborazione e, contemporaneamente, una ripartenza. Nella nostra recensione ne parliamo così:

“Scatola Nera” è un disco pregno d'amore – anche e soprattutto nella sfumatura più carnale e passionale del concetto -, ma di un amore più a lieto fine di quanto non lo fosse nelle canzoni precedenti del duo. Se il singolo che dà il titolo al disco ha tinte decisamente più cupe e sofferenti, mentre il brano con Venerus è un turbinio di emozioni e sensazioni agrodolci, lo stesso non vale per “Fuori e Dentro”, “Karate”, “Come Me” - che cela comunque una nota malinconica – o “Un'Altra Notte”. Nel mezzo, la forte presenza dei featuring, che ben si integrano con le atmosfere del duo – spiccano le forti presenze vocali di Mahmood, tha Supreme e Giorgia, oltre alle strofe perfettamente calibrate di Marracash e Gue Pequeno. “Scatola Nera” è un album che piacerà ai fan di lunga data dei due rapper, a patto che questi siano consapevoli di non doversi aspettare un viaggio sul viale dei ricordi;

L'INTERVISTA

Per scrivere e incidere “Scatola nera”, Gemitaiz e MadMan hanno lavorato in California, in due sessioni: la prima si è tenuta a fine febbraio 2019 a Los Angeles, una ventina di giorni in una villa a Beverly Hills. Non a caso, una delle canzoni s’intitola “Californication”, come l’album dei Red Hot Chili Peppers e come la serie televisiva. Ci hanno raccontato così il disco:

I CONCERTI

Nel 2020 porteranno il disco e il suo immaginario nei palasport, nel corso di due concerti speciali prodotti da Magellano: il 13 marzo al Palazzo dello Sport di Roma e il 20 marzo al Mediolanum Forum di Milano, con un’anteprima il prossimo 26 settembre all’Apple Music Live in Piazza Liberty, a Milano.

10 marzo - palazzo dello sport a roma

16 marzo - mediolanum forum a milano