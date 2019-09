I Rolling Stones pubblicano il concerto inedito 'Bridges To Buenos Aires'

La band di Mick Jagger e Keith Richards diffonderà il prossimo 8 novembre la testimonianza audio e video del concerto che i Rolling Stones hanno messo in scena a Buenos Aires il 5 aprile 1998 a chiusura della cinquina di date al River Plate Stadium della città argentina.

Il live, battezzato“Bridges To Buenos Aires” e mai pubblicato prima, sarà disponibile in DVD, Bluray, Box DVD+2CD, Box Bluray+2CD, triplo Vinile "translucent blue" stampato in Tiratura Limitata e in triplo Vinile nero, e in formato digitale, il tutto in versione, per quanto riguarda il video, restaturata dai nastri originali e, per quanto riguarda l’audio, remixata e rimasterizzata dalle registrazioni multitraccia. “Bridges To Buenos Aires” proporrà il concerto intergralmente, incluso il momento in cui Bob Dylan ha raggiunto la band britannica sulle note di "Like a Rolling Stone".

Ecco ciò che i Rolling Stones hanno suonato in quella giornata di primavera:

(I Can't Get No) Satisfaction

Let's Spend The Night Together

Flip The Switch

Gimme Shelter

Sister Morphine

Its Only Rock 'n' Roll (But I Like It)

Saint Of Me

Out Of Control

Miss You

Like A Rolling Stone (featuring Bob Dylan)

Thief In The Night

Wanna Hold You

Little Queenie

When The Whip Comes Down

You Got Me Rocking

Sympathy For The Devil

Tumbling Dice

Honky Tonk Women

Start Me Up

Jumpin' Jack Flash

You Can't Always Get What You Want

Brown Sugar