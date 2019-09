Milano, il rapper Adamo Bara Luxury rapina un uomo ‘per il nuovo singolo’

Riferisce il Corriere della Sera che il rapper Adamo Bara Luxury, 18 anni, è stato arrestato a Milano per aver commesso una rapina ai danni di un ventiseienne, picchiato insieme a un complice. Agli agenti di polizia del commissariato del quartiere Comasina il rapper ha dichiarato, riporta sempre la storica testata di via Solferino, di aver compiuto l’illecito alla ricerca dei “soldi per comprare la base del mio nuovo singolo”. L’arresto di Adamo Bara Luxury è avvenuto lo scorso 4 agosto in via Val Sabbia, nei pressi di Viale Rubicone, con l’accusa, per il rapper e per il suo complice, di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate - la prognosi è di 25 giorni per numerose fratture al volto e agli arti -, che nel caso del complice di Adamo Bara Luxury si vanno ad aggiungere alle due rapine già commesse dal ragazzo nel corso dell’estate sul treno per Cesate, a qualche chilometro da Saronno.

Adamo Bara Luxury ha pubblicato il suo ultimo singolo, “Gang Bang”, lo scorso venerdì. Il brano fa seguito al precedente “Puerto Rico”, uscito nel mese di maggio. Potete ascoltare entrambe le canzoni, accompagnate dai loro video, qui: