Mezzosangue, un tour nei club e un concorso

Mezzosangue, al secolo Luca Ferrazzi, ha alcune novità per i suoi fan, non tutte propriamente canoniche. Il primo annuncio del rapper è il tour che Mezzsangue porterà nei club della Penisola il prossimo inverno: il "Sua Cuique persona" prenderà il via il 23 novembre a Bologna e, dopo essere passato per Firenze, Roncade, Torino, Trezzo e Pinarella di Cervia, si concluderà a Roma il 25 gennaio. A questa prima novità si lega poi il secondo annuncio della voce di “Parlami”, l“Hurricane Tournament", un processo di selezione dal quale usciranno sei talenti - tre cantanti e tre produttori emergenti - che saranno inclusi nell“Hurricane Mixtape vol 2”. Mezzosangue ha già diffuso, la scorsa settimana, la prima anticipazione del disco, il singolo “Out of The Cage”.

La dinamica è la seguente. I tre cantanti potranno scegliere tre basi, dal sito, per il proprio brano e - dopo una preselezione dello staff di Hurricane - a ogni tappa del tour si sfideranno sul palco con una live battle dentro un octagon (una gabbia da mma). Il vincitore della tappa si esibirà poi insieme a tutti gli altri selezionati alla battle finale del concerto romano del 25 gennaio, l’ultima data del tour. Per quanto riguarda invece i tre produttori emergenti, essi non parteciperanno alle live battle e potranno proporre tre basi che se preselezionate verranno inviate ai rapper affermati. Questi ultimi decideranno su quale musica scrivere le proprie rime, anch’esse di scena al live che chiuderà il tour a Roma.

Ecco il calendario completo del tour:

23/11/2019 Bologna, Estragon Club

29/11/2019 Firenze, Flog Auditorium

30/11/2019 Roncade (TV), New Age Club

13/12/2019 Torino, Hiroshima Mon Amour

14/12/2019 Trezzo (MI), Live Club

04/01/2020 Pinarella di Cervia (RA), Rock Planet

25/01/2020 Roma, Atlantico