Concerti, Michael Kiwanuka: una data a Milano. A novembre il nuovo album

Si prepara a fare il suo ingresso nei negozi di dischi – fisici e digitali – il nuovo album di Michael Kiwanuka, in uscita, con il titolo “Kiwanuka”, il prossimo 1° novembre. Il disco, ideale seguito del precedente “Love & Hate”, è stato anticipato da un primo assaggio, il singolo “You Ain’t The Problem”, brano d’apertura dell’album, che potete ascoltare qui:

Nel tour promozionale a sostegno del suo terzo disco l’artista britannico farà tappa anche in Italia, con un’unica data al Fabrique di Milano prevista per il 7 dicembre prossimo.

“Kiwanuka” arriva a circa tre anni di distanza da “Love & Hate” ed è stato registrato tra New York, Los Angeles e Londra con il supporto dei produttori Danger Mouse e Inflo. “L'album precedente proveniva da un luogo introspettivo come fosse stato una terapia, credo. Quest’ultimo disco invece rispecchia il sentirmi a mio agio per quello che sono”, ha spiegato l’artista, classe 1987, proseguendo:

Come potrei essere audace e sfidare me stesso e l'ascoltatore? Si tratta di auto-accettazione in un modo più trionfante che malinconico. È un album che esplora cosa significa essere un essere umano oggi. Quando ho firmato per la prima volta un contratto discografico, la gente mi chiedeva: "Allora, come ti chiameranno?". E non ci ho mai pensato: chiamarmi Johnny Thunders o quello che è, come i cantanti del passato. Questo album è qualcosa di provocatorio; mi sto impegnando per quello che sono e non voglio avere un alter ego, o diventare Sasha Fierce o Ziggy Stardust, anche se tutti mi dicono che devo essere questo, quello o l'altro. Posso semplicemente essere Michael Kiwanuka.