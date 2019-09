Negrita, 'Reset' torna nei negozi per il ventesimo anniversario

Il prossimo 11 ottobre tornerà nei negozi in edizione celebrativa per il ventesimo anniversario "Reset", il quarto disco pubblicato dai Negrita: uscito in origine nel 1999, a due anni di distanza da "XXX", il lavoro della formazione toscana capitanata da Pau sarà reso disponibile in formato fisico in tre versioni differenti.

La prima, un doppio CD, includerà le tracce originali dell'album (sul disco 1) e la colonna sonora del film di Aldo Giovanni e Giacomo del 1998 "Così è la vita" (sul disco 2), realizzata dai Negrita - composta sia da brani editi in album e singoli del gruppo, oltre che da strumentali a oggi inediti - ma mai pubblicata sotto forma di album vero e proprio.

La seconda si concretizzerà in un vinile rosso da 180 grammi con i brani originali dell'album rimasterizzati, mentre la terza - un cofanetto deluxe in edizione limitata - includerà i due CD con l'album originale e la colonna sonora del film, il vinile con i brani del disco rimasterizzati, un 45 giri con i singoli "Mama Maè" e "In ogni atomo" e un poster del gruppo.