Thegiornalisti, lo scioglimento. Musella accusa: 'Ci hanno tolto le password social'

Marco Antonio 'Rissa' Musella, chitarrista dei Thegiornalisti, è tornato a fare sentire la propria voce sui social in merito alla dichiarazione con la quale Tommaso Paradiso, nella serata di ieri, martedì 17 settembre, ha annunciato la fine delle attività della band di "Riccione".

Dopo una prima Instagram story piuttosto polemica, dove il musicista ha spiegato di non considerare, da parte sua e del collega batterista Marco Primavera, esaurita l'esperienza con la band - "I Thegiornalisti continueranno. Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo" - Rissa è tornato a denunciare un tentativo di censura, almeno sui social, messo in atto da qualcuno dello staff del gruppo evidentemente vicino a Paradiso. Ecco, di seguito, la nota di Musella:

"In molti segnalate che non riuscite a commentare la pagina Instagram dei Thegiornalisti. Purtroppo, come nella story precedente, sono costretto a scrivere dal mio profilo privato che ci hanno tolto le password e né io né Marco possiamo entrare e sbloccare i commenti. Mi dispiace ragazzi"

Intervistato da Rockol alla vigilia del concerto al Circo Massimo di Roma dello scorso 7 settembre, il batterista del gruppo Marco Primavera aveva definito "gossip allo stato brado" le indiscrezioni inereti a tensioni interne al gruppo: