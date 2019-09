Mariah Carey, ascolta il nuovo brano 'In the Mix'

Nonostante il suo ultimo album, "Caution", sia stato pubblicato nemmeno un anno fa, Mariah Carey ha pubblicato oggi - mercoledì 18 settembre - un nuovo brano intitolato "In the Mix": la canzone è stata scritta e registrata come tema musicale principale della nuova serie della ABC "Mixed-ish", prequel - che andrà in onda negli USA a partire dal prossimo 24 settembre - della nota sitcom "Black-ish" che narrerà l'infanzia e l'adolescenza della protagonista Rainbow Johnson.

La cantante newyorchese era attesa allo stadio Artemio Franchi di Firenze lo scorso 8 giugno per quella che sarebbe stata l'unica tappa del suo Caution World Tour nel nostro Paese: l'evento, al quale avrebbe dovuto prendere parte in veste di co-headliner anche John Legend, è stato cancellato a metà dello scorso maggio per incomprensioni tra la società organizzatrice del concerto e la Fiorentina, responsabile della struttura che avrebbe ospitato lo show.