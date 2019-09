Marilyn Manson nel cast di 'American Gods'

Non nuovo a impegni sul set di produzioni per il piccolo schermo - tra le altre, anche di quello di "New New Pope", il nuovo, atteso lavoro di Paolo Sorrentino pere Sky Atlantic - Marilyn Manson apparirà anche nella serie televisiva "American Gods": al frontman di Canton, Ohio, è stato assegnato il ruolo di Johan Wengren, leader e fondatore della viking death metal band dei Blood Death, descritti dalla nota pubblicata da Deadline come "una fonte di energia per Mr. Wednesday [uno dei protagonisti della serie] nella sua battaglia contro i nuovi dei".

Il coinvolgimento di Manson in "American Gods" stupisce relativamente: il cantante di "Antichrist Superstar" ha sempre dichiarato di essere un grande fan di Neil Gaiman, lo scrittore autore del racconto dal quale è stato tratto il prodotto televisivo. Stima, che - evidentemente - è ricambiata: "In quanto ammiratore di lunga data del suo talento come autore, artista, musicista e attore, è davvero doveroso lavorare con Manson", ha spiegato il regista e produttore Chic Eglee: "Con la sua energia, arguzia ed entusiasmo sconfinato per tutto ciò abbia a che fare con Neil-Gaiman, la sua performance nei panni di Johan, un guerriero norvegese al servizio di Odino, promette di essere inquietante, originale e molto divertente".