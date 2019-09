Alberto Urso, esce il singolo 'E poi ti penti': in autunno l’album

View this post on Instagram

Finalmente ci siamo! Sono felice di dirvi che a partire da Venerdì 20 Settembre “E poi ti penti” sarà in radio e online in tutti gli store digitali! “ E poi ti penti “ è un fantastico regalo che mi ha fatto Kekko Silvestre, un grande Artista che ho sempre amato e seguito: mai avrei pensato che un giorno avrei cantato un suo pezzo scritto per me! State pronti perchè questo è il primo singolo del mio nuovo album che uscirà in Autunno e non vedo l’ora di farvelo ascoltare anche in concerto ❤️