Wilco, ascolta il singolo ‘Everyone Hides’

La band di Jeff Tweedy ha divulgato uno dei brani di “Ode to Joy”, il prossimo album degli Wilco, in uscita il 4 ottobre. Il brano, intitolato “Everyone Hides”, è stato publicato accompagnato dal suo video, che è anche il primo in circa vent’anni, fa notare Pitchfork, nel quale la band statunitense compare in carne e ossa. Potete ascoltare “Everyone Hides” – e guardare la sua clip – qui:

“Forse per ovvie ragioni abbiamo evitato di mettere davanti noi stessi in questo modo e abbiamo cercato di giocarci la nostra forza musicalmente o, non lo so, forse siamo solo stati pigri”, ha commentato il frontman della band a proposito dell’inusuale scelta di farsi protagonisti del video. Conclude infine Tweedy: “Per qualunque ragione sia accaduto questa volta abbiamo detto vaffanculo e ci siamo divertiti molto”.

L’undicesimo album in studio degli Wilco, inciso al Loft di Chicago, arriva a circa tre anni di distanza da “Schmilco”. Nel mezzo, Tweedy ha dato ale stampe come solista la terzina “Together at Last”, “Warm” e “Warmer”. Tra pochissimi giorni il gruppo si esibirà a Milano, il 19 settembre, e a Padova, il 20 settembre.