Prodigy, gli auguri a Keith Flint: ‘Spacca tutto ovunque tu sia’

Nel giorno in cui il compianto compagno di band avrebbe compiuto, se non fosse venuto a mancare lo scorso 4 marzo, cinquant’anni, quel che resta dei Prodigy ha ricordato Keith Flint, rendendo omaggio a colui che pur muovendosi nel panorama big beat è riuscito a raccogliere intorno a sé la stima e l’affetto anche di chi prima di quel momento non si era mai identificato con l’elettronica. “Buon compleanno Flinty, non passa un solo giorno senza che tu sia nei nostri pensieri, ci manchi fratello, spacca tutto ovunque tu sia figlio di puttana”, hanno scritto Liam Howlett e Maxim su Twitter in questo 17 settembre che nel lontano 1969 vedeva nascere il frontman dei Prodigy.

Happy birthday Flinty ,

not a single day passes u aren’t in our thoughts,

we miss you brother ,

Raise the roof wherever u are muthafukka !

L & M …. x#theprodigy#weliveforever#weliveforthebeats#raisetheroof#neverstop pic.twitter.com/zGqrb13Hod — The Prodigy (@the_prodigy) September 17, 2019

Lo scorso mese di luglio hanno ripreso il via le indagini sulla morte di Flint, trovato senza vita nella sua abitazione nell’Essex britannico: l’artista aveva 49 anni e l’autopsia condotta sul suo corpo ha poi rivelato la presenza di alcool, cocaina e codeina. Nonostante questo il rapporto presentato dal medico legale era di tipo “aperto” e non escludeva la possibilità che non si fosse trattato di un suicidio. I disturbi depressivi dai quali Flint era affetto non erano, ad ogni modo, un mistero e la stessa formazione big beat nei mesi scorsi ha lanciato un appello affiché chiunque si dovesse trovare in una condizione simile rompa il silenzio e cerchi dentro di sé la forza di chiedere aiuto.

Il mese scorso i Prodigy hanno fatto sapere di essere tornati in studio di registrazione e di essere pronti a “fare rumore” con nuove canzoni, che non è stato chiarito se includeranno o meno anche dei lavori postumi di Flint.