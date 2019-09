Francesco De Gregori, la storia de "La donna cannone"

La donna cannone è senza dubbio uno dei grandi classici di De Gregori, oltre che una delle ballate più celebri della canzone italiana. Pare che a ispirare il cantautore romano, nello scriverla, sia stato un articolo di giornale. Il titolo era La donna cannone molla tutti e se ne va, e il giornalista che lo scrisse raccontava la storia di una star di un circo che mollava tutto per seguire il suo grande amore.

“Due anime sentono di doversi amare ma la regola lo vieta. Non avrebbero potuto esaudire il loro puro desiderio di condividere le proprie emozioni con l’altro perché ‘le regole del circo’ non consentivano”, si leggeva nell’articolo. E la star-attrazione in fuga era, appunto, “la donna cannone”, dileguatasi per coronare un sogno d’amore.

