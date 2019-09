Ozzy Osbourne, finito il nuovo album

Il cantante e frontman britannico è pronto a lanciare sui mercati un nuovo album solista, ideale successore di "Scream" del 2010: a rivelarlo è stato lo stesso già leadere dei Black Sabbath Ozzy Osbourne nel corso di un'intervista rilascia al Sun.

"Ho fatto un disco che mi ha aiutato a rimettermi in pista", ha spiegato l'artista, reduce da una lunga convalescenza dopo i problemi di salute che l'avevano colpito a inizio 2019: "Ho vissuto per mesi nell'autocommiserazione. Questo è il più grande disco che abbia mai registrato".

A scuotere dal torpore la veterana voce britannica pare sia stata la collaborazione con Post Malone, che ha voluto il maturo collega come ospite su "Take What You Want", traccia presente nel suo nuovo album "Hollywood’s Bleeding": "Non avevo mai sentito nulla di questo ragazzo: mi ha cercato perché cantassi su un suo brano, 'Take What You Want', e poi una cosa ha tirato l'altra. Il mio nuovo disco ho iniziato a registrarlo con il suo produttore, Andrew Watt. Sono solo nove canzoni, che però mi sono servite da stimolo per arrivare dove sono ora".

"Se non fosse per questo disco, sarei ancora steso nel letto pensando: 'Starò qui per sempre'. La musica mi è mancata così tanto. E i miei fan sono così leali e buoni. Fino alla realizzazione dell'album pensavo di morire. Ma è proprio questo che mi ha portato a muovere il culo".

Nel disco, registrato nel giro di appena quattro settimane, è presente anche la canzone "Ordinary Man": al momento non è stata resa nota né la data di pubblicazione del disco né la tracklist completa del lavoro.