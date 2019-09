Radiohead, Jonny Greenwood apre un'etichetta di musica classica

E' stata battezzata Octatonic l'etichetta dedicata alla musica classica e contemporanea fondata dal chitarrista dei Radiohead Jonny Greenwood: il sodale di Thom Yorke, titolare di una solidissima formazione musicale colta, ha già annunciato le prime due pubblicazioni della sua creatura, che saranno un'interpretazione di Daniel Pioro della "Partita N. 2" di Bach e uno "split" con come lato A la piece "Industry" del compositore americano Michael Gordon e come lato B una composizione originale dello stesso Greenwood intitolata "Water". Le prime due uscite saranno rese disponibile a partire dal prossimo 24 settembre sulle principali piattaforme streaming, e - successivamente - anche in formato fisico. Tra le prossime pubblicazioni, è prevista anche un'incisione di un'opera di Steve Reich.

Today, @JnnyG has launched @OctatonicRecs geared towards championing contemporary classical music. Limited pressings of Volume One and Two are available to pre-order now. Click here to find out more: https://t.co/f7Jqiz6LKr pic.twitter.com/Yd5fUXxw3r — Radiohead (@radiohead) September 17, 2019

Aperta a solisti e piccoli ensemble, l'etichetta servirà da canale preferenziale per la pubblicazione dei lavori solisti dell'artista britannico: "Dato che è il mio giocattolo", ha scherzato Greenwood nelle note di presentazione, "Farò uscire anche alcune delle mie idee che non ho mai registrato, come '88' (per pianoforte solista) e "Miniatures from Water", piece per pianoforte, violino, droni di archi e tanpura".

Sul sito ufficiale della propria etichetta Greenwood ha fatto sapere di aver deciso di cimentarsi come discografico per offrire una chance ai "musicisti straordinari" incontrati nel corso della sua carriera come compositore di colonne sonore: "Ho grandissima ammirazione per i musicisti britannici che abbiano una formazione classica", ha spiegato il polistrumentista e compositore, "Un ventenne con una custodia di violoncello in spalla farà sempre più impressione di uno con la chitarra. E' solo più difficile da fare: richiede più impegno, perché il suono prodotto da quel tipo di strumenti - benché siano considerati 'tradizionali' - è davvero senza limiti".