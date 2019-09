System of a Down: c'è l'annuncio di un tour europeo nel 2020

I System Of A Down hanno annunciato a mezzo il loro account Facebook che faranno un tour europeo nel 2020.

Questo il messaggio pubblicato della band guidata da Serj Tankian:

“Siamo entusiasti di annunciare il primo di molti spettacoli in Europa il prossimo anno. Il primo è il nostro ritorno in Finlandia per il festival Provinssi in giugno”.

Il festival avrà luogo nella cittadina del paese scandinavo dal 25 al 27 giugno e i System Of A Down si esibiranno il primo giorno. Neanche a dirlo, ci si augura che la band possa inserire nel suo calendario una o più date in Italia…qualcuno già vocifera che potrebbero essere protagonisti alla prossima edizione di Firenze Rocks.

Nonostante l’attività live dei System of a Down abbia avuto una sua continuità nel tempo, parlando della produzione discografica si è fermi alla doppia pubblicazione datata 2005 (14 anni fa!) “Mezmerize” e “Hypnotize”.