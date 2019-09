NUOVOIMAIE Talent Award alla Mostra del Cinema di Venezia 2019: il video

Anche quest'anno NUOVOIMAIE era presente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il premio collaterale NUOVOIMAIE Talent Award, assegnato a due giovani attori al proprio debutto. Il riconoscimento è andato a Virginia Apicella per “Nevia” di Nunzia De Stefano e Claudio Segaluscio per "Sole", diretto da Carlo Sironi. I vincitori sono stati individuati, tra i film in concorso e non, dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI e al Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani SNGCI.

"Anche quest'anno l'Istituto è presente a Venezia per l'edizione 2019 del Festival del Cinema, dando due premi importanti a due giovani artisti emergenti", ha dichiarato il presidente di NUOVOIMAIE Andrea Micciché, sul palco durante la premiazione insieme alla madrina del NUOVOIMAIE Talent Award 2019 Caterina Murino: "Il ruolo di madrina per questo premio NUOVOIMAIE è importante, perché i giovani sono il futuro. Senza di loro non avremmo il nutrimento per i prossimi film. E' un premio molto significante, questo, perché va anche ai registi e ai produttori che hanno avuto il coraggio di assegnare un ruolo di protagonista a giovani attori ancora non affermati".

"Siamo molto soddisfatti, perché questi due premi, anche quest'anno, sono andati a due giovani estremamente promettenti, due ragazzi che hanno dimostrato attraverso le opere presentate qui a Venezia di meritate questo riconoscimenti”, ha precisato Gianmarco Tognazzi, attore - figlio dell'indimenticabile Ugo e fratello di Ricky - e portavoce di NUOVOIMAIE per il settore audiovisivo: "Sembrano ragazzi molto umili e appassionati: siamo quindi orgogliosi, attraverso questa borsa di studio, di dargli una carica maggiore".

"Sono molto felice di aver vinto questo premio come miglior attrice emergente per il film ‘Nevia’ di Nunzia De Stefano", ha commentato Virginia Apicella: "Sono emozionata, ma anche soddisfatta per aver partecipato a questa opera interpretando un personaggio forte, che cerca di trasmettere un messaggio di indipendenza femminile, soprattutto in posti dove si cresce costrette a osservare determinate regole. Spero che questo possa dare coraggio a tutte le donne e le ragazze che, specie durante la propria adolescenza, non hanno troppa fiducia in se stesse".

Alla Apicella ha fatto eco Claudio Segaluscio, vincitore del NUOVOIMAIE Talent Award come miglior attore emergente per il film "Sole", diretto da Carlo Sironi: "Ringrazio NUOVOIMAIE per questo premio, sono molto contento e onorato di essere qui. Ringrazio anche Carlo Sironi e la Kino Produzioni per questa occasione. Il personaggio che ho interpretato mi assomiglia molto, e mi accompagnerà per sempre".

"I ragazzi premiati quest'anno non sono usciti dalle scuole di recitazione, quindi credo che sia ancora più importante il fatto che siano stati individuati e che abbiano incontrato, con i loro registi, un'occasione di promozione”, ha precisato Laura Delli Colli, presidente Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani: “Oggi li abbiamo sentiti dire 'Adesso inizia qui l'avventura': auguriamoci che sia proprio così, e di ritrovarli nei grandi premi. Credo sia questa la soddisfazione più grande che possiamo avere, insieme a NUOVOIMAIE, che per i giovani fa veramente tantissimo".

"NUOVOIMAIE sta dando un contributo sostanziale alla crescita dei giovani attori", ha osservato Silvano Piccardi, consigliere NUOVOIMAIE per il settore audiovisivo, al quale ha fatto eco la collega Daniela Giordano, delegata NUOVOIMAIE per il settore audiovisivo: "L'inizio è sempre il momento più difficile, perché è quando gli uccellini spiccano il volo il momento in cui sono più fragili e vulnerabili: NUOVOIMAIE aiuta questi giovani di talento pronti a partire per il loro prima volo".

