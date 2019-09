Mandy Moore pubblica una nuova canzone dopo dieci anni

La cantautrice e attrice statunitense Mandy Moore ha pubblicato "When I Wasn't Not Watching", la sua prima nuova canzone da dieci a questa parte. In precedenza, nel 2017, aveva interpretato "Willin" dei Little Feat per la colonna sonora di ‘This Is Us’. Il suo ultimo album, “Amanda Leigh”, risale al 2009.

All'inizio di quest'anno, la Moore ha rivelato che durante il suo matrimonio con il cantautore Ryan Adams, durato dal 2009 al 2015, lui si è dimostrato psicologicamente offensivo nei suoi confronti. Parlando con il New York Times – che con una sua inchiesta ha fatto emergere diverse accuse di molestie sessuali nei confronti di Adams (Adams dal canto suo ha negato ogni accusa a suo carico) - ha detto che l'ex marito si offrì di aiutarla nella sua carriera musicale per poi soffocarla e scoraggiarla dal lavorare con altri produttori o manager.

In un'intervista rilasciata a Marc Maron, la Moore ha spiegato come la sua relazione con Adams abbia represso la sua carriera e parlando delle sue nuove canzoni ha detto: