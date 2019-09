Ecco il regolamento di Sanremo Giovani

Rai1 ha presentato il regolamento relativo alla sezione Nuove proposte della 70esima edizione del festival di Sanremo che si terrà nella cittadina ligure dal 4 all’8 febbraio 2020. La strada per giungere ai nomi degli otto concorrenti che parteciperanno nella sezione Nuove Proposte avrà inizio alla metà del prossimo mese di ottobre. Quelle che saranno ritenute le venti migliori proposte verranno dimezzate dal giudizio di una commissione musicale e da quello di una giuria demoscopica durante quattro puntate trasmesse in diretta da Rai1.

Il 17 dicembre i concorrenti ancora in gara gareggeranno per aggiudicarsi i cinque posti in palio che saranno decisi dal giudizio della commissione musicale, di quella demoscopica, da una giuria televisiva e dal televoto. Per giungere al cast finale degli otto nomi che animeranno la gara delle Nuove Proposte ci saranno due artisti provenienti da Area Sanremo e il vincitore di ‘Sanremo Young’.

L’apertura del regolamento a ‘Sanremo Young’ ha fatto sì che si abbassasse l’età minima di iscrizione ai 15 anni, mentre il limite massimo è quello di 36 anni.

Come riportato dalla sezione online del Corriere della Sera, il ritorno alle due categorie, Big e Nuove Proposte, dice una nota Rai, è stata ‘voluta fortemente da Amadeus nella sua veste di direttore artistico’. Voci interne alla Rai vogliono che per questo ritorno al vecchio palinsesto di gara abbiano pesato le pressioni della discografia.

