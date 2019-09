Ozzy Osbourne torna in classifica negli Stati Uniti dopo oltre 30 anni

Dopo oltre 30 anni l’ex frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne, come evidenzia Billboard, torna nella Top Ten della classifica statunitense dei singoli. Per questo exploit, il vecchio Ozzy deve ringraziare il rapper Post Malone che l’ha coinvolto – con lui anche Travis Scott - nella incisione della sua "Take What You Want".

Il brano, che è incluso nel nuovo album del 24enne musicista nativo di Syracuse (New York) "Hollywood's Bleeding" (leggi qui la nostra recensione), ha debuttato in ottava posizione. L'ultima volta che Ozzy entrò in classifica fu nel giugno 1989 con la canzone "Close My Eyes Forever" interpretata insieme a Lita Ford. Ha stabilito inoltre il record, nella classifica di Billboard, per il più lungo lasso di tempo trascorso tra un'entrata e l'altra nella Top Ten: 30 anni e 3 mesi.

In un'intervista con gli inglesi del Sun, ricordando anche i problemi di salute avuti in questo 2019, con annessi ricoveri in ospedale, Ozzy ha raccontato: