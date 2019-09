Jonathan Davis e la scena nu-metal: "misogini e teste di c***o opportuniste"

Tra le band nate dalla scena nu-metal degli anni novanta, i Korn si stanno dimostrando tra i più duraturi, anche alla luce del fatto che è stato pubblicato nei giorni scorsi il loro tredicesimo album, “The Nothing”.

Il frontman della band californiana Jonathan Davis ha concesso una intervista alla rivista britannica NME nella quale ha espresso il suo pensiero sulla scena che poi sarebbe stata etichettata come nu-metal:

“Oddio, quella scena era piena di fighetti misogini e teste di cazzo opportuniste. Il tipo di persone che mi avrebbero bullizzato a scuola se non avessero supportato la mia band ai concerti. Ci siamo confusi con quella roba un po' a causa del modo in cui ci vestivamo. Eravamo un po' hip-hop, ma nei Korn non c'era nulla di veramente hip-hop a parte, in una qual misura, le linee di basso. Non facevamo rap! All'inizio nessuno sapeva cosa fossimo: avremmo suonato con i No Doubt o i Pennywise. Quando la comunità metal ci ha abbracciato ci siamo andati perché ci sembrava di aver trovato una casa. Ma odio pensare che alcune persone sentano il nome Korn e pensino che siamo una band di coglioni, misogini e fottute teste di cazzo macho. Penso che il fatto che siamo ancora qui dica molto al riguardo”.