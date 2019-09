Sinead O’Connor: ‘Prince ha cercato di picchiarmi, è stato spaventoso’

Intervistata da Good Morning Britain Sinead O’Connor si è addentrata nel suo rapporto con l’autore del brano al quale la cantante irlandese lega, più che a qualsiasi altro, la sua fama, Prince. Ai microfoni del contenitore mattutino brutannico la O’Connor ha ricordato un episodio poco piacevole che l’ha vista protagonista insieme alla penna di “Nothing Compares 2 U”: “Prince ha cercato di picchiarmi. È stata un’esperienza molto spaventosa”, ha detto l’artista, che da qualche mese ha cambiato il suo nome in Shuhada, proseguendo: “Mi ha convocata a casa sua una sera e io ci sono stupidamente andata da sola. Non era a suo agio con il fatto che io non ero una sua pupilla e che avevo semplicemente registrato la canzone”. E ancora:

Voleva che io fossi una sua pupilla e mi ha ordinato di non dire parolacce durante le interviste. Gli ho detto dove poteva andare e lui ci è andato per me. È salito sulle scale e ha preso un cuscino che aveva qualcosa di rigido al suo interno. Sono corsa fuori dalla casa, nascondendomi dietro a un albero.

Procede così il racconto di Shuhada:

Ci siamo incontrati sull’highway di Malibu alle cinque del mattino, io gli sputo, lui cerca di darmi un pugno. Ho dovuto andare a suonare al campanello di qualcuno, cosa che mio padre mi aveva sempre detto di fare se mi fossi trovata in una situazione come quella.

Nel rievocare l’episodio Sinead O’Connor ha fatto notare di non essere stata, stando alle sue parole, la sola a sperimentare qualcosa del genere: “Una delle ragazze nella sua band è finita in ospedale con le costole rotte al tempo”, ha detto O’Connor.

Non è circolata, al momento, sugli organi di stampa, nessuna eventuale replica da parte degli eredi di Prince.

Lo scorso venerdì 6 settembre la cantautrice si è esibita nello spazio dell’edizione irlandese del Late Late Show dedicato alla musica dal vivo dopo cinque anni che Sinead O’Connor non imbracciava più un microfono davanti al pubblico. Potete rivedere la sua performance qui.