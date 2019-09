BTS, la pausa delle K-popstar è già finita

Non è durato molto il “periodo di riposo” che i BTS hanno annunciato lo scorso mese di agosto, quando la Big Hit Entertainment, alla quale la band K-pop ha affidato il suo management, faceva sapere che per un po’ il gruppo coreano si sarebbe dedicato a “riposarsi e ricaricarsi”. Per quanto nulla fosse stato chiarito a proposito delle tempistiche della pausa non ci sono mai stati dubbi sul fatto che i Bangtan Boys sarebbero tornati: “Torneranno riposati e carichi”, scriveva l’11 agosto la Big Hit Entertainment. E l’attesa per i fan sembra essere già finita.

Secondo quanto riferito da AllKPop.com e ripreso dalle principali testate musicali, la band si sarebbe imbarcata oggi per riprendere gli appuntamenti promozionali a sostegno del suo “Love Yourself: Speak Yourself Tour”, un ritorno di scena – per quanto breve sia stata l’assenza – sottolineato dai fan di J-Hope, Jimin, Suga, RM, Jungkook, Jin e V con l’hashtag #BTSisBack, subito finito tra i trending topic di Twitter.

Dal punto di vista delle attività dal vivo gli unici appuntamenti al momento presenti nel calendario dei BTS sono un concerto in Arabia Saudita e tre live a Seoul, che chiuderanno la turnèe della giovane band.