Concerti, 1975: una data a Milano a marzo 2020

A qualche settimana dalla sua ultima esibizione in Italia, andata in scena lo scorso 30 agosto sul palco dell’Area Expo di Rho nell’ambito del Milano Rocks, la band capitanata da Matty Healy torna con la sua musica nella Penisola, con un unico appuntamento annunciato oggi e previsto per il prossimo 28 marzo sul palco del Fabrique di Milano.

I biglietti per il live dei 1975 saranno disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate dalle ore 10:00 di venerdì 20 settembre, al costo di 37€ (posto unico) + diritti di prevendita.

La formazione composta da Matthew "Matty" Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald si prepara a dare alle stampe il prossimo anno, il 21 febbraio, il suo nuovo album “Notes on a Conditional Form”. Il disco, ideale seguito del precedente “A Brief Inquiry into Online Relationships” (2018) include anche un brano, “The 1975”, realizzato in collaborazione con la giovanissima attivista svedese Greta Thunberg. Quest’estate la band britannica ha condiviso il singolo apripista della sua quarta fatica di studio, “People”.