Gavin Rossdale compie 54 anni: la sua carriera da attore. Video

Frontman di lunghissimo corso, icona post-grunge, oggetto di gossip - specie ai tempi del suo matrimonio con Gwen Stefani, quando lui e la già leader dei No Doubt erano considerati tra le coppie più belle di Hollywood - e leader dei Bush, band britannica che ai tempi dell'esplosione del brit pop decise di guardare all'altra sponda dell'Atlantico inimicandosi una discreta parte di pubblico e critica: che lo si apprezzi o meno, e piuttosto difficile non avere idea di chi sia Gavin Rossdale.

Il cantante, musicista, performer e autore di Londra, oltre che essere titolare di una lunga carriera come leader della band di "Razorblade Suitcase", può vantare anche una discreta esperienza come attore, che l'ha portato, nel corso degli anni, ad alternare alla carriera come frontman della band di "Razorblade Suitcase" una discreta serie di esperienze sui set cinematrografici. Dal cameo nel film cult "Zoolander" ai ruoli da protagonista (sia nei panni del cattivo, che in quelli del buono) in "How to Rob a Bank" e "Tutte le ex del mio ragazzo", ecco, nelle pagine che seguono, una rassegna delle prestazioni di attore di Gavin Rossdale, che proprio oggi festeggia il suo compleanno. Buona visione!