Green Day: annunciato un altro concerto in Italia per l'estate del 2020

Non uno, ma due concerti in Italia per i Green Day per l'estate 2020. Dopo Milano, dove sono attesi per il prossimo 10 giugno sul palco dell'Ippodromo SNAI di Milano, i Green Day si sposteranno un po' più a sud: l'11 giugno il trio capitanato da Billie Joe Armstrong si esibirà sul palco di Firenze Rocks, il festival ospitato dalla Visarno Arena del capoluogo toscano. I Green Day sono i primi headliner confermati della quarta edizione della manifestazione: sul palco, prima di loro, saliranno i Weezer.

I biglietti per il concerto dei Green Day a Firenze saranno disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle ore 11 di mercoledì 25 settembre.