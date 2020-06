Aveva annunciato una pausa dalla musica ad inizio 2019, Pau Dones : la lotta contro una malattia - affrontata sempre a testa alta e col sorriso sulle labbra - e la voglia di stare vicino alla sua famiglia aveva portato la voce di "La flaca" al proverbiale passo di lato. L'autore, frontman e titolare del progetto Jarabedepalo è mancato oggi, 9 giugno a 53 anni, compiuti lo scorso 11 ottobre, perdendo la battaglia contro il cancro.

Pau era di casa in Italia, non solo per il successo di "La Flaca", che qua riproponiamo in una versione suonata nella nostra redazione. Era legato a doppio filo alla comunità musicale italiana: lo ricordiamo nelle pagine che seguono, attaverso le sue principali collaborazioni con i suoi colleghi del nostro paese.