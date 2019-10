Buon compleanno, Badly Drawn Boy: tutti i suoi singoli nella top 10 UK

Il cantautorato indie italiano di queste ultime stagioni gli deve moltissimo, anche dal punto di vista meramente estetico: aria tra il burbero e il trasandato, cappellino di lana perennemente calato in testa, barba e giacche di jeans sdrucite li aveva già portati in cima alle chart indipendenti britanniche lui, Damon Michael Gough, nella prima metà degli anni Duemila.

Badly Drawn Boy, che oggi compie cinquant'anni, ha vissuto il suo periodo d'oro tra il 2000 e il 2004, quanto tutti i suoi singoli estratti da tre album in studio (e dalla fortunatissima colonna sonora di "About a Boy", la commedia romantica con Hugh Grant che gli regalò uno scampolo di successo mainstream) finirono nella top 10 della indie chart britannica. Poi vennero le intemperanze dal vivo - chi l'ha visto almeno una volta nella vita ricorderà la sua insofferenza per la vita on the road - e un album", Born in the U.K." del 2006 - sua ultima epifania discografica con la sua storica etichetta, la Twisted Nerve: Gough, sempre più defilato sul panorama internazionale, spedisce nei negozi altri due dischi da indipendente, "Is There Nothing We Could Do?" del 2009 e "It's What I'm Thinking Pt.1 - Photographing Snowflakes" del 2010, che in classifica non lo fecero andare oltre la sessantatreesima posizione.

La storia, ovviamente, non è finita: Badly Drawn Boy è ancora vivo e vegeto, suona piuttosto spesso oltremanica probabilmente a ritmi più sostenibili rispetto a quelli che, quando si trovò a lambire il successo planetario, lo stavano portando a odiare la sua passione e il suo talento. E saperlo sereno su un palco a cantare ci fa più piacere che vederlo incazzato in cima a una classifica, quindi continua così, Damon. E tanti auguri!