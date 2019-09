Tiziano Ferro, un altro singolo prima dell'album: è 'Accetto miracoli'

Dopo "Buona (Cattiva) sorte", la prima anticipazione di quello che sarà l'album in uscita a novembre, Tiziano Ferro torna con un nuovo singolo. Si intitola "Accetto miracoli" ed è la title track del disco, ossia il brano che dà il titolo all'intero seguito di "Il mestiere della vita". La canzone, ha annunciato il cantautore di Latina sui suoi canali social ufficiali, uscirà questo venerdì, 20 settembre.

"Accetto miracoli" porta la firma di Ferro, di Antonio Iammarino e di Giordana Angi, cantautrice laziale presa sotto la sua ala protettiva già nel 2016, lanciata quest'anno dal talent show "Amici" (dove si è classificata seconda dietro il tenore Alberto Urso). Giordana Angi era stata accreditata come autrice anche di "Buona (Cattiva) sorte" e per il nuovo album del cantautore ha firmato anche "Seconda pelle" e "Casa a Natale". Il singolo è stato prodotto da Timbaland, arruolato da Ferro come produttore dell'intero disco dopo l'interruzione della collaborazione con Michele Canova, che aveva prodotto tutti i precedenti dischi del cantautore. Stando alle anticipazioni, dopo l'elettronica di "Buona (Cattiva) sorte" stavolta Tiziano Ferro tornerà a confrontarsi con una ballata. A proposito del brano, il cantautore racconta:

"La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino parlando dell'argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l'andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole - Dio, Universo, potere superiore - poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono".

L'uscita di "Accetto miracoli" sarà seguita, nell'estate del 2020, da un nuovo tour negli stadi.