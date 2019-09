Google, guarda il doodle dedicato a B.B. King. Video

Nel giorno di quello che sarebbe stato il 94esimo compleanno di B.B. King, Google dedica al leggendario bluesman un doodle: sull'home page del motore di ricerca il logo di Google è modificato ad hoc, con un disegno di B.B. King. Cliccando sul logo, si apre un video animato che ripercorre, in poco più di due minuti, con le illustrazioni di Steve Spencer e le animazioni di Nayeli Lavanderos, la storia del musicista. A fare da sottofondo sonoro, "The thrill is gone".

B.B. King è scomparso a Las Vegas nel maggio del 2015. Per gli amanti del blues - e non solo - è una vera icona del genere.