L'ossessione di Donald Trump per Elton John

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non sarebbe solo un grande fan di Elton John, sarebbe proprio ossessionato dalla figura del cantautore inglese. Su questo tema il New York Times ha stilato un documento in cui vengono enumerati i numerosi casi in cui i comportamenti di Trump sarebbero stati ‘ispirati’ da Elton John.

La relazione tra i due, stando a quanto riporta il Times, risale al 2005, quando Elton John suonò al matrimonio di Donald Trump con Melania. Un decina di anni dopo, mentre Trump era impegnato nella campagna elettorale presidenziale, si racconta che avrebbe fatto alzare la musica di John a bordo del suo aereo privato così forte che i componenti del suo staff non riuscivano a prendere sonno.

Quando vinse le elezioni Trump disse agli amici che John si sarebbe esibito alla sua inaugurazione. Ma quando fu inoltrato un invito ufficiale, John rispose con una nota scritta a mano nella quale sosteneva di non poter accettare l’invito. Scrisse John:

"Ci ho pensato molto e, come cittadino britannico, non credo che sia appropriato per me suonare all'inaugurazione di un presidente americano. Per favore accetta le mie scuse."

Here’s Elton John’s full nite, sent via email, to the president elect in Nov 2016 pic.twitter.com/zNR1epQxDN — Maggie Haberman (@maggieNYT) September 15, 2019

All’attuale dittatore nordcoreano Kim Jung-Un Trump ha affibbiato il soprannome di ‘Little Rocket Man’ e gli ha regalato un disco di Elton John. Il Times riporta inoltre che Trump avrebbe ospitato una proiezione del film biografico su Elton John ‘Rocketman’ niente meno che alla Casa Bianca.

Trump misurerebbe anche il successo dei suoi raduni elettorali comparandoli al numero di presenze dei concerti del cantautore di Pinner. L'estate scorsa, nel Montana, durante un discorso osservò come "avesse battuto più record di Elton John".

Disse:

“Sembra avere molti record! E io non ho uno strumento musicale. Non ho una chitarra o un organo. Nessun organo. Elton ha un organo. E molte altre persone lo aiutano. Noi abbiamo infranto molti record. Abbiamo battuto praticamente ogni record”.

Similmente, dopo una manifestazione nel New Hampshire, all'inizio di questo mese, dopo essere stato informato di aver attirato una folla superiore rispetto al pubblico di un recente concerto di Elton John nello stesso luogo, Trump twittò trionfante: