Incubus: sono quasi 20 anni che chiedono agli Iron Maiden una loro produzione

In una intervista rilasciata recentemente a Forbes, il cantante degli Incubus Brandon Boyd e il chitarrista della band californiana Mike Einziger hanno parlato della loro sfegatata passione adolescenziale per la metal band inglese degli Iron Maiden e di come gli Incubus fossero "tutti grandi fan degli Iron Maiden alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90".

I due hanno raccontato di come gli Incubus hanno ripetutamente chiesto agli Iron Maiden il permesso di usare la loro produzione del tour dell’album "Seventh Son Of A Seventh Son" del 1988.

Dice Einziger:

“Uno degli storici membri del nostro team di produzione ha lavorato con gli Iron Maiden e abbiamo chiesto se potevamo prendere in prestito Eddie”.

Aggiunge Boyd:

“Lo facciamo ogni due anni e ogni volta ci dicono di no. Circa ogni due anni chiediamo agli Iron Maiden se possiamo prendere la produzione del loro ‘Seventh Son Of A Seventh Son’ tour, perché è lì in deposito, e loro dicono di no. Glielo chiederemo ancora. È come la donna che ami e a cui professi il tuo amore. Continui a chiederle di sposarti e lei continua a dire di no. Uno di questi giorni potrebbe cambiare idea”.

E ancora Einziger: “La prima volta che glielo abbiamo chiesto è stato molto tempo fa, sarà stato il 2000, 2001. Noi ci diciamo, ‘Ce lo lasceranno fare?’ No.” Chiude Boyd: “Ora siamo una grande band, vogliamo la roba degli Iron Maiden."